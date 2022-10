Sua sogra é tóxica? Veja 4 dicas pra manter o convívio com ela sem prejudicar o relacionamento

A vida de casal não é sempre um mar de rosas e algumas questões nesse convívio pode acabar atrapalhando a relação. A família do seu companheiro, por exemplo, pode ser um ponto difícil da relação, principalmente se a sogra não concorda com a relação ou fica opinando na vida do casa sempre que é possível.

Mas é preciso construir maneiras de lidar com ela, já que ela sempre estará presente na sua vida amorosa.

Você não deve aturar todas as situações, principalmente se ocorre desrespeito e discussões, mas é preciso ter paciência para enfrentá-la de forma educada, criando diálogos para que a relação conturbada não piore no futuro ou cause o fim do namoro, noivado ou casamento.

Como lidar com uma sogra tóxica

Caso a sua sogra seja uma pessoa tóxica, que sempre crítica, te ataca ou tenta romper a sua relação, veja as dicas a seguir do site Nueva Mujer (em espanhol) de como enfrentá-la de forma saudável.

Diga a ela o que você sente sem discutir ou insultá-la

Deixe claro como você se sente em relação ao jeito que ela te trata. Talvez ela perceba que o filho dela é muito feliz ao seu lado e o que ela está fazendo é errado e acontece por ciúmes. Se você chegar de forma mais leve, educada e sem desrespeita-la, é possível que ela percebe que você quer o bem de toda a família.

Se ele não entende, não lhe dê importância

Se mesmo com você tentando dialogar, ela te desrespeita, apenas ignore a situação. Nunca haja da mesma forma que ela.

Define os papéis e lugares que eles têm

É importante a sogra perceber o lugar dela na relação, que é de mãe do seu companheiro é apenas isso. Ele já está grande e já sabe quais as atitudes ele deve tomar.

Também é importante que você entenda o seu papel, já que chegou bem depois na vida deles, porém ambas são importantes.

Impeça que ela invada o seu espaço

Outra queixa muito comum nas relações são de sogras que não respeitam o espaço alheio. Por isso é importante que ela compreenda que a casa sua e a do seu marido têm regras e que ela precisa segui-las, além de marcar com você antecipadamente quando ela pode visita-los.