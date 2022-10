Relacionamento: 4 provas de que seu parceiro NÃO está feliz ao seu lado

Relacionamento: 5 formas de lidar com a perda de controle com o parceiro, segundo especialista (Reprodução/ShondaLand)

Cair na rotina é um dos grandes perigos que ameaçam a felicidade dentro de um relacionamento. Permitir que o amor se esfrie e continuar ao lado da pessoa que um dia foi amada, pode colocar a alegria em xeque.

É completamente normal que a paixão inicial de um relacionamento mude conforme o tempo. Para não cair na rotina, a melhor opção é inovar quando ambos se consideram importantes um para o outro. Contudo, diversos casais acabam se acomodando quando o amor se esgota, mas continua vivendo com um “estranho” ao lado.

Há sinais claros que indicam quando a monotonia já tomou conta relacionamento, sendo hora de fazer mudanças ou caminhar separadamente. Extraído do portal Nueva Mujer, trouxemos quatro sinais de que o parceiro não está feliz ao seu lado.

1 – Não há mais iniciativa de comunicação

No início, seu parceiro se comunicava sobre todo tipo de assunto, mas agora você sente que necessita tirar leite de pedra para sair alguma coisa. Tal frieza ocorre porque ele não se sente mais confortável ou entendido falando com você, então apresenta uma relutância em contar em se abrir.

Seu parceiro também pode apresentar um desinteresse em coisas que acontecem com você, o tornando apenas mais um em sua vida.

2 – Ele não está interessado em inovar ou surpreender você

No início do relacionamento você presenciou diversas ações por parte dele para deixá-lo surpreso com romantismos e boas ações, com o intuito de agradá-lo e mostrar a melhor versão de si.

Contudo, agora parece que ele te ignora e passa cada vez menos tempo com você. Datas especiais e agrados já nem fazem parte mais de suas intervenções.

3 – Há pouca relação sexual

“É natural que as pessoas façam menos sexo quando estão em um relacionamento longo e sério, mas se está diminuindo e elas não estão procurando oportunidades individuais, isso pode significar que elas não estão tão envolvidas “, disse Jousha Pompey, especialista em relacionamentos, ao Insider.

Este tópico serve apenas para os casais que já possuem a vida sexual ativa.

4 – Ele não planeja o futuro

“Se eles falassem sobre sair de férias com a família ou ir com amigos e ficou esperando todo o planejamento acontecer e não acontece, pode ser que esteja te evitando”, acrescentou o especialista.

Neste estágio, seu parceiro já não apresenta mais nenhum tipo de interesse em construir algo com você, pois a monotonia já reina na relação e está cômoda.

É ideal que pessoas neste cenário reavaliem a rota do compromisso e busquem concertar a relação. Caso não dê certo, a melhor opção é seguir em frente separadamente e não deixar a felicidade ser comprometida.