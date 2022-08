O que você vê primeiro nesta imagem diz se você é intuitivo

O que você percebe primeiro ao olhar para esta imagem? Sua impressão inicial desta ilustração pode revelar se você é uma pessoa intuitiva ou não.

Segundo o portal The Sun US, existem apenas duas possibilidades diferentes.

É tudo uma questão de ilusão de ótica. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: Reprodução/TikTok/@charlesmeriot)

O desenho foi compartilhado originalmente pelo usuário do TikTok Charles Meriot, que divulga diversos testes desse mesmo tipo.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro um pinguim

Uma das possibilidades para a ilustração é o desenho de um pinguim. Caso tenha sido essa sua primeira percepção, é provável que você seja uma pessoa intuitiva.

Você também é reconhecido por sua inteligência; por isso, está na hora de entender que coisas boas levam tempo. Seja paciente para que elas cheguem até você.

Se você viu primeiro um homem

A outra possibilidade é a figura da lateral do rosto de um homem. Se sua primeira percepção foi essa, talvez você seja reconhecido como alguém mais racional.

Sua incredulidade nas coisas podem de fazer enfrentar barreiras na hora de tomar decisões. Ao mesmo tempo, enxergar o homem revela você como uma pessoa social, que tem muitos amigos.

O que você vê nesta outra imagem?

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: Oleg Shuplyak)

Sua primeira percepção desta pintura pode revelar detalhes sobre como você conquista as pessoas ao redor.

Segundo o portal The US Sun, existem quatro possibilidades diferentes. Você pode ser reconhecido por sua capacidade de discernimento, pelo humor, pela positividade ou pela animação.

A pintura é do artista ucraniano Oleg Shupliak, conhecido por fazer releituras de quadros e figuras famosas na história da arte, de forma surrealista. Este, no caso, é inspirada no quadro “Mulher com sombrinha”, de Claude Monet.

Confira o resultado neste link.

