Quer fugir do frio? Site ajuda a descobrir clima das principais cidades do mundo

Os termômetros de boa parte das cidades brasileiras registraram temperaturas mais baixas nos últimos dias, algo típico para o inverno no hemisfério sul. Nessas horas, muita gente tenta “fugir” para alternativas mais quentes - mesmo que seja somente por um fim de semana.

Será que Rio de Janeiro é uma boa opção agora? Ou talvez Miami seja um destino com mais calor nessa época? E Lisboa, talvez o verão esteja a todo vapor por lá...

Seja qual for sua opção, sempre é possível checar a previsão do tempo. Mas tem um problema nisso: os sites de meteorologia só consegue mostrar a previsão para poucos dias à frente.

Quando se está planejando uma viagem, na maioria das vezes é preciso pensar meses depois. E então, como fazer?

Nesses casos, existe uma alternativa: o site Well Tempered Traveler oferece uma planilha com a previsão do tempo para cada mês do ano nas principais cidades do mundo.

Ao passar o mouse pelos gráficos, é possível verificar as temperaturas máximas e mínimas de cada cidade listada, além de uma média geral para o mês em questão.

A ferramenta também permite checar a possibilidade de chuvas, através da quantidade usual de chuvas para cada mês, em milímetros.

Mas o quanto a ferramenta pode acertar?

Segundo a atalho.xyz, o projeto foi criado por um ex-funcionário do Google - tanto que é hospedado no site da própria empresa. Ele usou como base mais uma década de histórico do clima dessas cidades nos últimos anos.

Do Brasil, estão listadas as duas cidades mais visitadas do país: Rio de Janeiro e São Paulo.

Salvou a viagem, né?

