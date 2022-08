Início rápido: programe o seu navegador para abrir abas automaticamente

Todo dia é a mesma coisa: inicia o navegador, abre o email, abre o sistema da empresa, abre o site de notícias, abre a rede social... Se você tem uma rotina ao navegar pela internet, não precisa começar todos os dias do zero.

Pelo Google Chrome, é possível programar o navegador para abrir uma série de sites de uma vez só toda vez que você abri-lo, sem precisar digitar manualmente ou clicar em cada um dos favoritos.

Dessa forma, seu processo fica ainda mais fácil - e você garante que não esquecerá de nenhuma página.

Funciona assim: abra o Google Chrome e acesse todas as páginas que você entende que são essenciais no seu dia a dia.

Deixe elas abertas e vá até a página de Configurações - caso não encontre o botão, digite este código na barra de busca chrome://settings/.

Em seguida, clique em Inicialização, localizado no menu lateral à esquerda. Depois, selecione a opção “Abrir uma página específica ou um conjunto de páginas”.

Aí, basta clicar em “Usar as páginas atuais” e voilá! Você ainda poderá editar as páginas ou mesmo removê-las, caso ache necessário.

Em outros navegadores também é possível fazer o mesmo truque, com métodos diferentes. O Firefox, por exemplo, tem o mesmo recurso.

Já o Safari requer outra metodologia, mas que funciona de forma similar.

Clique em Safari, na barra superior, e escolha “Preferências...”. Depois, selecione a aba Geral.

Em “O Safari abre com”, escolha “Todas as janelas da última sessão”. Isso fará com que você abra o navegador com todos os sites em que navegava antes de desligar o computador.

