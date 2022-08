Você consegue encontrar os 7 erros escondidos nestas imagens do desenho animado ‘Bob Esponja’ rapidamente?

O novo desafio, de nível moderado, foi compartilhado na plataforma YouTube recentemente pelo canal especializado ‘CANAL MEGA QUIZ’.

No novo jogo, duas imagens são colocadas de forma paralela, uma ‘verdadeira’ e a outra ‘falsa’.

Cada uma das imagens possui pequenas alterações onde o jogador deve apontar onde estão essas pequenas diferenças.

Você é capaz de encontrar os 7 detalhes diferentes nestas imagens em menos de 1 minuto?

Com isso, comparando e mostrando que na verdade as duas imagens são bem diferentes.

Entre os vários benefícios, o jogo rápido ajuda a desenvolver a capacidade de concentração e a atenção ao detalhe.

A atividade pode ativar e estimular várias áreas do cérebro ao mesmo tempo, melhorando igualmente todas elas. A prática estimula o lóbulo occipital quando identifica os objetos que está enxergando.

Ainda de acordo com as informações, fazer exercícios de raciocínio pelo menos uma vez ao dia ajuda na renovação das conexões neuronais, com ótimos resultados.

Confira vídeo com o desafio do desenho ‘Bob Esponja’ neste link divulgado no YouTube (siga o tempo estabelecido em postagem para cada desafio):

O desafio acabou viralizando nas redes recentemente e gerando inúmeras reações dos usuários.

“Consegui, fiz vários pontos” e “Da próxima vez, faz um mais difícil porque só de olhar achei tudo” foram alguns dos comentários.