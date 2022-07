Veja os significados da cor da urina e como está a sua saúde a partir dela

O corpo humano dá vários avisos quando algo incomum está acontecendo. Seja um espirro, febre ou dor de cabeça, todos esses sintomas podem indicar alguma outra doença. Mas a urina também pode ser um indicador de saúde e se você não tem o costume de verificar a cor dela antes de dar descarga, talvez seja hora de começar a fazer isso.

Segundo o site Meganotícias (em espanhol), os graus de tonalidade podem indicar sae as pessoas que estão saudáveis e bem hidratadas. Com o consumo de água necessário em dia, o xixi deve estar em um tom amarelo, com a intensidade determinada pela quantidade de hidratação.

“Se a urina está mais pálida ou mais branca, significa que a água filtrada pelos rins está mais diluída”, explica Michael Palese, chefe do departamento de urologia do Mount Sinai Beth Israel Center ao site Health (texto em inglês).

Já em pessoas que não bebem tanta água, a aparência fica completamente diferente. Saiba diferenciar a seguir.

Amarelo escuro

Este é o indicador principal que você deve consumir mais líquido ao longo do dia, principalmente água. A falta de hidratação faz com que a cor se intensifique. “Se você está desidratado e está retendo mais água, a urina ficará cada vez mais escura“, diz o urologista.

Amarronzado

Tons marrons são um sinal grave de desidratação. Quando está neste nível, a urina tem a cor de um chá forte e a procura por um médico é necessária. Outro sinal de alerta que isso pode indicar é a falência dos órgãos. “Se alguém tem uma função hepática ruim, isso pode aparecer como urina amarela escura ou marrom”, comenta Michael. A cor também pode aparecer caso você tenha feito alguma cirurgia do sistema urológico, sendo assim, ela indica a presença de sangue diluído.

Vermelho ou rosa

O consumo de alimentos como beterraba ou mirtilo pode ser facilmente visto na urina ou ainda nas fezes a partir da mudança de cor da evacuação. Medicamentos como rifampicina ou varfarina também causam a mudança de cor para tons vermelhos ou rosa. A cor pode causar preocupação pois o indivíduo pode achar que está sangrando e caso você não faça uso desse medicamentos ou não tenha consumido esses alimentos, você deve marcar exames o quanto antes.

Azul ou verde

Essas cores são incomuns e parecem ser preocupantes, mas existem explicações para essa cor ao urinar. Tons de azul ou verde podem ser consequência do uso de medicamentos anti-inflamatórios e antidepressivos. Contudo, a bactéria Pseudomonas aeruginosa também causa o mesmo efeito.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não ceder o diagnóstico da condição citada. Caso tenha dúvidas ou apresente sintomas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

