Mulher de 25 anos que começou a namorar o chefe com o dobro da idade desabafa sobre as pessoas acharem que ele é seu pai Imagem: reprodução (The Mirror).

Samantha Stinchcomb é uma mulher de 25 que está em um relacionamento com Bill Hughes, de 50. Ela diz enfrentar alguns preconceitos em virtude da diferença de idade, com pessoas parando o casal na rua para questionar se está tudo bem com a mulher ou se ela está ‘correndo perigo’.

De acordo com o relato do casal mostrado no site The Mirror (texto em inglês), a dupla residente de Maryland, Estados Unidos, diz que perdeu amigos por conta da relação, mas ela diz que eles possuem uma “conexão mais profunda e genuína do que qualquer outro relacionamento. Embora às vezes ela tenha que explicar novas tecnologias para Bill, pois ele não entende”.

A jovem diz que a mãe tem apoiado a relação desde o início pois enxerga o quanto que o homem a ama. “É um relacionamento muito solidário e igualitário”, diz Samantha.

Bill Hughes é dono de um restaurante onde Samantha começou a trabalhar como garçonete e o casal começou a namorar em 2019. Conforme relato, era para ser uma relação breve, já que a moça iria se mudar para a Austrália no ano seguinte. Contudo, devido a pandemia de covid, seus planos mudaram.

“Eu estava presa nos EUA e dei tudo de mim para o restaurante. Quando reabrimos pós-pandemia, fui promovida a gerente geral. Isso representou um desafio para nós porque pode ser difícil trabalhar com ou para seu parceiro. Mas pode ser difícil separar o relacionamento romântico do relacionamento profissional. No entanto, encontramos uma maneira de fazê-lo funcionar, diz Stinchcomb.

A mulher ainda acrescenta: “Alguns se referiram a ele como meu pai em várias ocasiões. Talvez esteja na minha cabeça, mas às vezes sinto que as pessoas pensam que sou inferior porque estou namorando um homem mais velho, como se eu tivesse escolhido o caminho mais fácil”.

Contudo, ela diz que a sua geração tem o entendimento que você pode amar alguém pelo que ela é, sem pensar em idade, raça, classe social, gênero, etc.

