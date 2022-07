Homem de 51 anos se casa com ex-namorada do filho. Eles possuem 24 anos de diferença Imagem: reprodução The Mirror (Jam Press/Sydney Dean).

Sydney Dean possui 27 anos e é de Ohio, Estados Unidos. Seu marido Paul Dean tem 51, ou seja, uma diferença de idade de 24 anos. Para algumas pessoas, isso é até comum, contudo, a história não para por aí. Ambos se conheceram quando a mulher estava na sexta série e tinha 11 anos, enquanto ela visitava seu namorado na época, filho de Paul.

Segundo o The Mirror (texto em inglês), após se separarem, o casal de adolescentes permaneceram amigos e Sydney conversava muito com o pai do seu agora ex-namorado após o jovem engatar em um novo relacionamento. “Eu nunca esperei me apaixonar por Paul e nos conhecemos de uma maneira não tradicional, mas estou tão feliz por ter feito isso”, disse a mulher.

O casal começou a namorar após Sydney completar 16 anos, idade legal de consentimento em Ohio, local onde moram, e em 2016, se casaram. Contudo, nem tudo na relação são flores. Eles tiveram que passar anos convencendo suas famílias de que a relação era algo verdadeiro.

“A diferença de idade realmente a afetou e permaneceu assim por cerca de um ano”, desabafa a mulher. Ela diz que a mãe já sabia quem era Paul e que das vezes que conversaram, eles se deram bem. Porém, ao saber que a filha estava tendo um romance com o homem, ela não ficou feliz, mas depois isso mudou.

“Ela nos apoia 100% e absolutamente ama Paul. Na verdade, eles provavelmente conversam mais do que eu e ela. No começo meu pai também não gostava da diferença de idade e como mora fora do estado, não o via tanto. Mas agora, ele realmente gosta dele.”

Sydney ainda diz: “Eu gostaria que as pessoas entendessem que casais com uma diferença de idade podem realmente amar e cuidar um do outro. Há muitas suposições negativas sobre relacionamentos com diferenças de idade, mas isso não significa que os casais não possam estar neles pelos motivos certos. Ele é o melhor marido que eu poderia ter pedido, e ele me trata tão bem”, finaliza.

