NASA: imagens de satélites mostram que nível do mar subiu 10 cm em 20 anos

Medições feitas por satélites pela NASA mostram que o nível do mar vem subindo 3,55 mm por ano, somando 10 centímetros nas últimas duas décadas, efeito das mudanças climáticas que afetam o planeta.

O aumento no nível dos mares, de acordo com a agência, que cruzou dados dos satélites com equipamentos de medição costeiros, é principalmente causado por dois fatores que estão relacionados ao aquecimento global: a água adicionada pelo derretimento das calotas polares e geleiras e a expansão da água do mar à medida que ela aquece.

De acordo com estudos feitos por especialistas, cidades como Haia e Amsterdã, na Holanda, e Londres, no Reino Unido, estão entre as que serão mais atingidas pela elevação do nível das águas.

A Nature Communication estima que pelo menos 200 milhões de pessoas deverão viver em locais abaixo do nível do mar até 2100 e outras 160 milhões sofrerão com o aumento das inundações anuais.

As mudanças climáticas referem-se a mudanças de longo prazo nas temperaturas e nos padrões climáticos, de acordo com as Nações Unidas. As atividades humanas atividades humanas têm sido o principal motor das mudanças climáticas, devido à queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás.

FLORIDA KEYS

A NASA recentemente deu um exemplo da ação que o aumento dos mares deve causar em grandes porções de terra do planeta a longo prazo.

Com base nas projeções de aumento do nível do mar, Key West, uma cidade insular dos EUA que faz parte do arquipélago de Florida Keys, deve experimentar entre 0,45 cm e 2,16 metros de aumento do nível do mar até 2100. Ou seja, todo o arquipélago deve desaparecer no próximo século se o aquecimento da Terra continuar. (Com FayerWayer)