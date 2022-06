Hubble da NASA capta imagem imponente de auroras boreais de Saturno; confira registro

Você possivelmente já deve ter visto alguma vez na vida a imagem de uma aurora boreal, certo? Mas, e fenômenos do tipo registrados em Saturno, já viu? Sobre este questionamento, caso tenha ficado curioso, esta foi uma das captações recentes do Telescópio Hubble, da NASA.

Segundo informações do portal FayerWayer, as luzes registradas no norte de Saturno têm quase as mesmas características das que são vistas em nosso planeta. Assim sendo, as partículas presentes nos ventos solares viajam através do campo magnético do gigante gasoso do anel sobre seus pólos e interagem com o plasma.

Por se tratar de algo que ocorre na parte superior da atmosfera, a luz é transmitida. De toda forma, há outro fenômeno que contribui para que o show de luzes ocorra e se refere ao fenômeno eletromagnético que é registrado quando as luas do gigante se aproximam da magnetosfera. Confira a imagem depois do destaque. (Se não conseguir visualizá-la, não se preocupe e basta que acesse o seguinte link).

Estas notícias sobre a NASA também podem te interessar:

Aurora boreal en Saturno captada por el Telescopio Espacial Hubble pic.twitter.com/XD5SFjR57I — Ciencia y Mas! (@Cienciaymas_) June 12, 2022

Mas e então, o show de luzes captado pelo Hubble acontece em outros planetas?

Se você tem esta dúvida, a resposta é sim, mas não em todos. Além da Terra e Saturno, o fenômeno também acontece em Urano, Júpiter e Netuno, cada um com suas particularidades.

+ QUE TAL APROVEITAR A OPORTUNIDADE E CONFERIR TAMBÉM ESTAS NOTÍCIAS?