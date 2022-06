Os signos do zodíaco que podem paralisar na conquista amorosa

Quando o assunto é conquistas amorosas, alguns signos ficam muito atentos antes de iniciar um relacionamento e nem sempre confiam apenas nas promessas ou entusiasmo inicial. Por isso, é normal que eles não levem toda conexão até o fim e até cheguem a ficar paralisados com algumas atitudes.

Confira quais são estes signos do zodíaco e como isso acontece:

Câncer

O canceriano pode ser muito ligado ao desejo de viver uma conexão com alguém, mas ele se atrapalha quando fica na defensiva de alguma maneira. Logo, este signo irá buscar alguma maneira de entrar em um casulo e rever suas estratégias. Infelizmente, assumir uma postura confiante pode ficar difícil e ele se afasta.

Gêmeos

Por mais que seja carismático e tenha facilidade em ganhar as pessoas pela comunicação, o geminiano é do time que também pode retroceder diante de uma conquista amorosa. Quando alguma situação mexe com a sua segurança ou serve de gatilho para alguma história do passado que deu errado, é bem possível que ele prefira voltar para a zona de conforto e não arriscar o coração de novo.

Confira mais: Os signos que menos se preocupam com a diferença de idade no amor

Virgem

O virginiano costuma ter muito claro o que deseja, inclusive no amor. No entanto, existe uma grande chance de cair em pensamentos excessivos. Como são intuitivos com “bandeiras vermelhas”, irão tentar decifrar algumas atitudes com afinco; sendo real ou paranoia, eles gastarão tempo com isso e se afastarão da conquista sutilmente.

Peixes

O pisciano costuma dar tudo por amor e se apaixona intensamente, mas o que poucos se lembram é do quanto sua capacidade de proteger o coração e se afastar ao primeiro sinal que o deixe inseguro é alta. Principalmente no período conquista, este signo pode ficar muito atento com suas vulnerabilidades e, em alguns casos, até se sabota apenas por medo de se abrir de novo.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!