Relacionamento: 3 formas comprovadas cientificamente de fazer com que seu ‘crush’ se apaixone por você (Reprodução/Fremulon)

Uma das melhores trocas dentro de um relacionamento acontece quando os envolvidos possuem o mesmo sentimento. Afinal, para haver um compromisso amoroso, ambos precisam estar dispostos a mergulharem de cabeça. Contudo, isso nem sempre acontece.

Em muitos casos, apenas uma pessoa sente atração pela outra, fazendo com que não haja um relacionamento devido a falta de interesse da pessoa amada. Entretanto, há algumas maneiras de fazer com que alguém se apaixone por você, de acordo com a ciência.

Embora não haja uma receita mágica ou algo do tipo, há formas que possibilitam o despertar do interesse de seu ‘crush’ por você. O portal Business Insider conversou com o psicoterapeuta e escritor, M. Gary Neuman, o qual afirmou a possibilidade de aumentar suas chances de a pessoa amada abrir seu coração, provado cientificamente. E é isso que o artigo irá abordar.

3 Formas de fazer com que alguém se apaixone por você, comprovado cientificamente

1 – Mantenha o contato visual

De acordo com um estudo do psicólogo de Harvard, Xick Rubin, casais os quais estão realmente apaixonados costumam olhar entre si durante 75% do tempo em que estão conversando.

Tente resistir a vergonha ao conversar com seu ‘crush’ e olhe em seus olhos. Pode parecer tentador desviar o olhar, mas resista e lembre-se de seu objetivo!

2 – Esteja interessado em quem ele é como pessoa e escute tudo o que seu ‘crush’ diz

Segundo estudos da Universidade de Nevada e da Universidade de Washington, ser um bom ouvinte é um grande aspecto capaz de fazer alguém se apaixonar por você. Neuman diz que pessoas amam quando outras se mostram interessadas no que elas têm a dizer, pois se sentem confortáveis.

O psicoterapeuta também ressalta que fazer perguntas seguidas e responder com compaixão em relação ao assunto, é uma prática a ser feita por todos inseridos neste contexto.

3 – Faça com que ele se sinta apreciado e especial

De acordo com Neuman, 48% dos casais que ele conversou disseram não se sentirem apreciados pelo parceiro. Desta forma, se você puder fazer com que seu ‘crush’ se sinta apreciado enquanto estiverem juntos, há probabilidade de ele se apegar e se apaixonar.