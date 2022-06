Maquiagem: 3 truques rápidos de maquiagem para parecer mais jovem

Embora existam ótimos produtos no mercado responsáveis por cuidar da sua pele e que fazem uma diferença real em sua rotina de skincare, o envelhecimento cutâneo é um fato e chegará para todos. Além de uma rotina de pele adequada à sua necessidade, existem pequenos truques que podemos fazer no dia a dia, usando maquiagem, que podem ajudar a que percebamos nossa pele mais jovem e renovada.

Maquiadores especialistas sempre sugerem que menos é sempre mais, especialmente porque uma aparência de beleza mais limpa e brilhante pode fazer toda a diferença na pele mais madura. São pequenos truques que podem deixar sua pele mais saudável e radiante.

Esqueça o contorno

Essa tendência costumava ser o truque master quando a ideia era contornar e esculpir as maçãs do rosto. Mas, em vez de aplicar maquiagem nos contornos do seu rosto para criar sombras, aplique seu blush e bronzer um pouco mais acima de onde você normalmente aplicaria.

Isso faz com que você levante naturalmente as maças do rosto e isso te proporcionará um aspecto mais jovem.

Não pede a mão na base

Não use muita base, apenas certifique-se de aplicar uniformemente(e cubra as manchas solares, se você as tiver. Em vez de aplicar muito produto, certifique-se de que sua pele esteja bem hidratada e adicione um pouco de brilho com um tom levemente rosado para criar uma aparência mais jovem.

Blush em creme é um aliado

Use um blush cremoso, em tons de rosa e pêssego, em cima das maçãs do rosto e use um pincel de maquiagem para passar na testa. Isso trará mais cor ao seu rosto, mantendo sua maquiagem brilhante e fresca.