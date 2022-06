NASA: Telescópio Hubble revela imagem de aglomerado de estrelas deslumbrante; confira

O Telescópio Hubble da NASA revelou recentemente uma imagem de um aglomerado de estrelas deslumbrante.

Como detalhado pelo NASA, por meio de comunicado, os tons vermelhos suaves do aglomerado globular Liller 1 são parcialmente obscurecidos nesta imagem por uma densa dispersão de estrelas azuis penetrantes.

Com o registro do Wide Field Camera 3 (WFC3) do Hubble que podemos ver Liller 1 tão claramente nesta imagem, porque o WFC3 é sensível a comprimentos de onda de luz que o olho humano não consegue detectar.

Liller 1 está a apenas 30.000 anos-luz da Terra – relativamente próximo em termos astronômicos – mas fica dentro da “protuberância” da Via Láctea, a região densa e empoeirada no centro da nossa galáxia.

Por causa disso, Liller 1 é fortemente obscurecido pela poeira interestelar, que espalha a luz visível (particularmente a luz azul) de forma muito eficaz.

Como detalhado pelo NASA, felizmente, alguma luz visível infravermelha e vermelha pode passar por essas regiões empoeiradas.

Telescópio Hubble revela imagem de aglomerado de estrelas deslumbrante

Liller 1 é um aglomerado globular particularmente interessante porque, ao contrário da maioria de seu tipo, contém uma mistura de estrelas muito jovens e muito velhas.

Aglomerados globulares normalmente abrigam apenas estrelas antigas, algumas quase tão antigas quanto o próprio universo.

Liller 1, em vez disso, contém pelo menos duas populações estelares distintas com idades notavelmente diferentes: a mais antiga tem 12 bilhões de anos e o componente mais jovem tem apenas 1-2 bilhões de anos.

Ainda de acordo com as informações, isso levou os astrônomos a concluir que esse sistema estelar foi capaz de formar estrelas durante um período de tempo extraordinariamente longo. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA