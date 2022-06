Os signos que chegam ao limite do perdão no amor

Errar é humano e perdoar sempre será algo positivo. No entanto, ter que dar o seu perdão para alguém que erra constantemente e de forma desgastante, pode acabar com a autoestima e se criar uma dinâmica tóxica, principalmente no amor.

Alguns signos do zodíaco estão mais propensos a levar o perdão ao limite e acabam passando por relações que se tornam preocupantes neste sentido.

Confira quais são:

Touro

Por mais que transpareça uma personalidade muito forte, o taurino acredita no poder do perdão no amor e pode ser um pouco inocente. Como é teimoso, inconscientemente não quer perder as relações que construiu e prefere perdoar mais uma vez, mesmo carregando as consequências disso no coração. Com o tempo e a maturidade, pode tornar o coração mais duro e acabam se protegendo mais destas situações.

Câncer

O canceriano tem uma boa memória, mas o sentimento pode fazer com que ele reconstrua algumas histórias olhando apenas para o que convém. Por vezes, desculpam e revelam algumas atitudes para poder levar a diante seus desejos ou simplesmente provar que não estava tão enganado sobre o coração do outro. Infelizmente, algumas pessoas percebem isso e podem ser aproveitar.

Libra

O libriano não gosta de julgar as pessoas negativamente e podem ter certa resistência em se impor. Quando isso acontece no amor, podem fechar os olhos para algumas atitudes e acabam simplesmente perdoando erros como se eles nunca tivessem acontecido. O complicado é que este signo pode demorar e só dará conta da gravidade quando despertar para a realidade por conta própria; quase sempre, ao perder algo importante.

Peixes

O pisciano está entre os signos que sempre tentam dar uma segunda chance. No entanto, eles podem dar diversas oportunidades e continuar este ciclo mesmo ao não ver uma mudança de atitude. A compreensão, quando está em desequilíbrio, acaba sendo sua pior inimiga, pois o ajuda a manter ilusões que desgastam. É preciso colocar os pés no chão e saber qual é o verdadeiro valor das promessas e consideração.

