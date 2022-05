Os signos que se tornam parceiros desafiadores

Quando o assunto é amor, alguns signos podem ser mais difíceis do que outros para manter a tranquilidade nos relacionamentos.

Confira quais são:

Touro

O taurino é sempre quem irá querer levar uma vida unida e repleta de cumplicidade. No entanto, ele tem um lado teimoso que pode complicar bastante a convivência, mesmo quando existe muito amor. Não dar o braço a torcer e ter dificuldade a compreender que as pessoas podem ser bem diferentes, são as características que mais trazem conflitos. Apenas a maturidade pode solucionar este problema.

Gêmeos

O geminiano pode ser muito parceiro e com sua comunicação encantada consegue resolver os problemas como ninguém. No entanto, suas frequentes mudanças de ideias e curiosidade de trilhar novos caminhos podem se tornarem desafios quando ele não consegue equilibrar seus focos. Alguns parceiros acabam se sentindo de lado e caem em pressões que desgastam o relacionamento, algo que ele não receberá nada bem. A empatia e equilíbrio são as chaves para mudar esta situação.

Veja mais: Os signos que se apaixonam como se fosse a primeira vez

Escorpião

O escorpiano pode ser muito dedicado aos seus relacionamentos e embarcam com intensidade. Como é à flor da pele, os conflitos podem se tornar ainda mais dramáticos na vida amorosa e as emoções chegam até mesmo a motivar atitudes que não são nada positivas para resolver problemas. A mágoa tende a ser guardada e isso também desgasta a relação. A paciência e tato, mesmo sobre pressão, são atitudes que tornam a conexão mais saudável.

Aquário

O aquariano também pode cair em problemas nos relacionamentos por ser muito guiado pelos próprios ideais, o que o impede de ver o ponto de vista do outro com mais calma e entrar em acordos que seriam mais gratificantes. Os conflitos sentimentais o assustam e ele pode se afastar sem tentar resolver as coisas com mais calma. A comunicação e coragem de enfrentar sentimentos são os caminhos para ter uma conexão mais pacífica.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!