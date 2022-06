NASA: Telescópio Hubble investiga aglomerado estelar enigmático; confira

O Telescópio Espacial Hubble da NASA pode avaliar profundamente um mistério astronômico em busca de pistas. O enigma em questão diz respeito ao aglomerado globular Ruprecht 106.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, ao contrário da maioria dos aglomerados globulares, Ruprecht 106 pode ser o que os astrônomos chamam de aglomerado globular de uma única população.

Enquanto a maioria das estrelas em um aglomerado globular se formou aproximadamente no mesmo local e horário, quase todos os aglomerados globulares contêm pelo menos dois grupos de estrelas com composições químicas distintas.

As estrelas mais novas terão uma composição química diferente que inclui elementos processados por seus companheiros mais antigos e massivos do aglomerado.

Como detalhado pela NASA, um pequeno punhado de aglomerados globulares não possui essas múltiplas populações de estrelas, e Ruprecht 106 é um membro desse grupo enigmático.

Telescópio Hubble investiga aglomerado estelar enigmático

O Hubble capturou esta imagem repleta de estrelas usando um de seus instrumentos mais versáteis, a Advanced Camera for Surveys (ACS).

Assim como as estrelas nos aglomerados globulares, os instrumentos do Hubble também têm gerações distintas: o ACS é um instrumento de terceira geração que substituiu a Faint Object Camera original em 2002.

Alguns dos outros instrumentos do Hubble também passaram por três iterações.

Ainda de acordo com as informações, os astronautas do ônibus espacial atenderam o Hubble em órbita um total de cinco vezes e foram capazes de atualizar equipamentos antigos ou substituir instrumentos por versões mais novas e mais capazes.

Esse ajuste de alta tecnologia na órbita baixa da Terra ajudou a manter o Hubble na vanguarda da astronomia por mais de três décadas. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA