O que significa ‘anedonia’ e como saber se você a tem? Confira aqui!

Você já passou por uma situação em que sente que determinadas coisas que sempre gostou, hoje já não fazem mais tanto sentido ou não te dão prazer? Se respondeu sim, embora seja algo natural para muitos e isso porque por diversas vezes está ligado à questão de personalidade, quando isso se torna algo mais frequente e evidente pode se tratar na verdade de “anedonia”. Você sabe o que significa?

Aos que desconhecem, a anedonia é a perda de prazer e vontade de realizar determinadas tarefas do dia a dia ou atividades que antes te agradavam como: ir ao cinema, sair com amigos, assistir um filme, etc.

De onde ‘vem’ a anedonia?

De forma geral, a anedonia pode estar ligada a doenças psicológicas como depressão e até mesmo esquizofrenia, por isso se faz necessário a avaliação e diagnóstico adequado.

Estas notícias também podem te interessar:

E quais são os sintomas?

A anedonia se manifesta de maneira diferenciada de acordo com o indivíduo, porém, em linhas gerais faz com que a pessoa tenha dificuldade em manter suas relações sociais e consequentemente reflita em situações como as indicadas no começo desta notícia.

Outro ponto é que a pessoa pode ter dificuldade em expressar e sentir determinados sentimentos negativos, como o falecimento de alguém próximo, etc.

Como identificar a anedonia?

Embora alguns sinais sejam claros, é importante que busque um profissional especializado que fará não só a análise adequada, mas também te dará o correto diagnóstico e indicará o tratamento ideal.

Leia mais conteúdos sobre saúde mental: