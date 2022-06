Maquiagem: 3 produtos que você não pode ignorar se quiser parecer mais jovem

Botox, preenchimento, liftings e bons cremes com retinol. Seja qual for o método, o objetivo final permaneceu o mesmo: adiar a gravidade e nosso processo natural de envelhecimento um pouco mais. Mas aqui vai uma pequena dica: sua rotina de cuidados com a pele não é a única coisa que pode ajudá-lo a conseguir isso. A maquiagem também pode!

Você possui uma arma secreta que pode tirar anos do seu rosto em menos de cinco minutos: maquiagem. Para que não esqueçamos: o que você leva em sua nécessaire de maquiagem também tem poderes antienvelhecimento!

Então, como usamos maquiagem para parecer mais jovem? Continue lendo.

Primer sempre!

Muitas vezes tratamos o primer como um passo extra desnecessário em nossas rotinas de beleza, fazendo com que o produto seja mais como um placebo. Mas se você pensa isso, está muito enganado.

O primer, como parece, torna-se uma arma útil em face do envelhecimento da pele e uma tez baça. Uma escolha leve e à base de água pode ser usada para muito mais do que preparar seu rosto para a base.

Além disso, você pode usar uma pequena quantidade de primer na mão e misturá-lo com um batom líquido rosado. Em seguida, aplique essa mistura nas maçãs do rosto com uma esponja de beleza úmida para obter o rubor mais jovem e úmido.

Em vez disso, você pode aplicá-lo sobre a base para um acabamento mais suave e brilhante. Você pode até misturá-lo com sombras em pó para uma lavagem etérea de cor que ilumina instantaneamente a área dos olhos: as possibilidades são realmente infinitas.

Prepare sua pele antes de tudo

Para preparar sua pele para a base, você pode aplicar um hidratante antes para uma base suave. Além disso, tente aplicar um pouco de hidratante em cima da base depois também. Por quê? Isso pode ajudá-lo a obter o efeito estroboscópico sem usar um marcador e dar à sua pele cansada um brilho saudável e úmido.

Upgrade nos olhos

Olhos cansados? Círculos escuros? Compre um delineador nude e delineie sua linha d’água inferior para um efeito de olhos arregalados instantaneamente. Escolha o nude ao invés do branco. Com este truque, seus olhos parecerão mais amplos e mais brilhantes.