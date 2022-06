Confira os looks usados por Johnny Depp durante o julgamento

O julgamento no qual Johnny Depp processou Amber Heard por difamação acabou e com ele as pretensões da atriz de faturar US$ 100 milhões da conta do ex-marido. Ela foi condenada e terá que pagar US$ 15 milhões a título de indenização.

Na sessão na qual foi lido o veredito Depp não esteve presente. Acompanhou o julgamento da Inglaterra, onde participa de um show Jeff Beck.

Mas o que chamou a atenção dos internautas durante os outros dias em que ele compareceu à corte foram seu bom humor e seu gosto impecável para roupas.

Embora os tribunais tenham certa orientação sobre como se vestir, o ator e sua equipe de estilistas não hesitaram em dar uma boa demonstração de como se portar à altura diante de tal tarefa.

Os fãs do intérprete de “Piratas do Caribe” sabem muito bem que Johnny é fã de camisas, roupas desse tipo parecem sobrar em seu armário, o que ninguém esperava era que ele ficasse tão à vontade vestindo ternos formais, pelo menos durante as seis semanas que durou o julgamento contra sua ex-mulher.

Um dos looks que ele mais usou foi o clássico terno de três peças, calça, colete e jaqueta em azul escuro, que ele combinou com uma camisa azul e gravata geométrica em bronze e verde. Mas o ator não parou por aí, surpreendeu ao aparecer em outro terno de três peças em um azul poderoso.

O referido terno azul combinou perfeitamente com sua camisa branca e uma linda gravata em Vinho tinto com detalhes em amarelo e um lenço vermelho paixão, claro, sempre usando seu conjunto particular de anéis e óculos de sol, que variavam entre armações foscas e transparentes e cristais azuis ou pretos.

Os pequenos detalhes nos looks de Johnny Depp durante o julgamento contra Amber Heard

Além de seus ternos espetaculares, dos quais não podemos deixar de mencionar uma gravata com motivo de linha e um conjunto de três peças em preto. O ator também optou por exibir seu popular cabelo na altura das bochechas, que ele detalhou com mechas loiras.

Outros acessórios como brincos e brincos em prata e turquesa também são característicos de seu visual há décadas. Sem dúvida, Johnny mostrou que você pode ser elegante e casual ao mesmo tempo.