Bebidinha caseira para emagrecer: Smoothie de amêndoa e morango

Se você entrou na onda fitness, buscando uma alimentação saudável em conjunto a exercícios físicos para refletir na sua saúde e autoestima, está no artigo certo! Uma das melhores saídas para se ter uma melhora no corpo está no cuidado com a alimentação.

Receitas caseiras realizadas da forma correta podem te favorecer na sua perda de peso. É necessário salientar que visitas regulares a profissionais da saúde são importantíssimas! Em cada caso pode haver uma recomendação diferente. Extraído do portal Nueva Mujer, confira essa bebidinha fácil e saudável!

Smoothie de amêndoa e morango

As amêndoas têm muitos benefícios para o corpo. Além do mais, são pobres em carboidratos e ricas em proteínas, podendo acelerar o metabolismo e permitir que haja perda de peso.

Já os morangos são antioxidantes e anti-inflamatórios naturais, o que permite obter um abdômen mais liso e contém vitaminas B6, ácido fólico e ácido pantotênico.

Vamos à receita?

Ingredientes

1 xícara de morangos

10 amêndoas

1 xícara de leite não lácteo (soja, coco, nozes ou sua escolha)

1 colher de sopa de canela ou cacau sem açúcar

½ xícara de aveia ou amaranto

Modo de preparo:

Basta colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater até obter um smoothie e pronto. Se quiser adoçar, pode adicionar meia banana madura.

Como indica o artigo do Nueva Mujer, é melhor tomá-lo no café da manhã, mas você também pode consumi-lo a qualquer hora do dia quando sentir fome, pois não engordará.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

