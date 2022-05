Bebida caseira para emagrecer: smoothie de maçã e aveia muito fácil de se fazer

Se você entrou na onda fitness, buscando uma alimentação saudável em conjunto a exercícios físicos para refletir na sua saúde e autoestima, está no artigo certo! Uma das melhores saídas para se ter uma melhora no corpo está no cuidado com a alimentação.

Receitas caseiras realizadas da forma correta podem te favorecer na sua perda de peso. É necessário salientar que visitas regulares a profissionais da saúde são importantíssimas! Em cada caso pode haver uma recomendação diferente.

Extraído do portal Nueva Mujer, confira está receita de smoothie de maçã e aveia, uma bebidinha fácil e completamente saudável!

Smoothie de maçã e aveia

Definitivamente, os smoothies detox continuam ganhando espaço na hora de querer eliminar aqueles quilinhos a mais. Pois bem, são bebidas que, à base de vegetais e frutas, nutrem o corpo e favorecem o peso ideal.

Pensando nisso, confira abaixo uma receitinha caseira maravilhosa de smoothie de maçã e aveia. Além de ser saudável e prática, a receita é uma delícia.

Vamos à receita?

Ingredientes

2 colheres de aveia

1 maçã cortada em pedaços (sem caroço)

1 copo de leite desnatado

Modo de preparo:

Adicione todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea e uniforme. Após finalizar este processo, sua bebida estará pronta para consumo.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

Confira mais receitas que ajudam no processo de emagrecimento:

Bebida caseira para emagrecer: receita fácil de água de aveia com gengibre

Bebidinha caseira com linhaça, abacaxi e pepino para perder peso

Bebidinha caseira fácil para emagrecer: suco de cenoura com laranja e aipo

Bebidinha caseira para emagrecer: smoothie de morango e aveia muito fácil de se fazer