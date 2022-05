8 perfumes importados que toda mulher deve usar ao menos uma vez

Um perfume é capaz de dizer muito sobre você e existem aquelas fragrâncias clássicas, que podem ter o aroma reconhecidos de longe. O aroma pode ser algo bem pessoal, contudo, alguns deles são tão especiais e agradáveis que é impossível de passar batido.

Pensando nisso, o site ‘Beleza & Moda’ listou 8 perfumes que toda mulher deveria usar pelo menos uma vez na vida. Veja quais são a seguir:

1. Light Blue – Dolce & Gabbana

Esse é um aroma bem versátil e fresco, unindo notas florais e frutadas. As notas de topo são Limão Siciliano, Maçã, Cedro e Câmpanula, as notas de coração são Bambú, Jasmim e Rosa Branca e as notas de fundo são Cedro, Almíscar e Âmbar.

2. Opone – Diptyque

Um perfume diferenciado, que une notas distintas como Rosas, Açafrão, Madeira Guaiac e Pimenta Preta.

3. Trésor – Lancôme

Um perfume clássico lançado em 1990 e que ia na contramão dos aromas frescos, comuns naquela década. O perfume lançou tendência e muitas outras marcas passaram a se inspirar em sua combinação.

As notas de topo são Pêssego, Rosa, Flor de Damasco, Lilás, Abacaxi, Lírio-do-Vale e Bergamota, as notas de coração são Rosa, Íris, Heliotrópio e Jasmim e as notas de fundo são Pêssego, Damasco, Baunilha, Sândalo, Âmbar e Almíscar.

4. Pleasures – Estée Lauder

Outra fragrância muito clássica, lançada em 1995. Este perfume floral também foi tendência na época em virtude da sua originalidade, com a própria marcar lançando diversos outros cosméticos utilizando o aroma como base.

As notas de topo são Notas Verdes, Frésia, Pimenta Rosa, Violeta, Folha de Violeta, Tuberosa e Bagas Vermelhas, as notas de coração são Lírio-do-Vale, Peônia, Lilás, Lírio, Rosa, Jasmim, Gerânio e Senegambica e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Sândalo e Patchouli.

Os outros perfumes indicados são: