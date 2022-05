Os signos do zodíaco que não abaixam a cabeça

1 She's Gotta Have It (David Lee/Netflix)

É normal que qualquer pessoa se sinta intimidada diante de determinadas situações que podem colocar em risco aquilo que considera importante. No entanto, alguns signos do zodíaco dificilmente abaixam a cabeça e preferem enfrentar de frente este desafio.

Confira quais são:

Áries

O ariano não se importa com o julgamento que as outras pessoas podem fazer dele e não se intimida. Por isso, é bem comum que ele assuma riscos e consiga o que deseja mesmo que digam o contrário. Ele prefere estar preparado para a luta a escapar dela.

Touro

O taurino irá sempre valorizar suas qualidades e pode peitar quem quer duvide dele. Ele não irá deixar que alguém menospreze o que ele pensa e terá persistência para continuar quando muitos pensam em desistir.

Leão

O leonino tem uma noção muito importante de que possui valores dignos e que sua autoestima o faz entrar na reta de quem se sente ofuscado. Ele não abaixa a cabeça e consegue tirar uma grande força interna para defender o que acredita e o que é seu.

Confira mais: Os signos presenteados com uma intuição poderosa e transformadora

Escorpião

Você não verá um escorpiano fugindo de qualquer briga e muito menos ele abaixando a cabeça, pois este signo é consciente de que os problemas devem ser combatidos com coragem. Este signo é territorial e também pode deixar a vingança ir um pouco além.

Capricórnio

O capricorniano não se intimida com nada, pois tem persistência para planejar seu ataque ou saída da situação com dignidade. É difícil abalar a confiança deste signo que sempre parece um pouco mais maduro do que deveria ser e se fortalece com as experiências.

Aquário

O aquariano é do tipo que se sente ainda mais combativo quando tem alguém o desafiando. Ele não abaixa a cabeça e tenta provar seu potencial mostrando que é inteligente, calculista e inovador. Pode ver saídas que ninguém pensou e se orgulha disso.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!