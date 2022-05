MSI 2022: Amanhã começa a definição da fase de grupos

O terceiro dia do MSI 2022 chegou ao fim. Sem muitas surpresas, os times favoritos confirmaram o motivo do favoritismo e fecharam o dia com vitórias encaminhando bem sua classificação para a próxima fase do torneio.

Com os resultados deste terceiro dia de partidas, RNG, T1 e G2 seguem invictas e com a classifica praticamente garantida para a fase hexagonal.

Por outro lado, a briga pela segunda colocação dos grupos segue acirrada, principalmente no grupo B, que conta com a equipe brasileira RED Canids Kalunga.

Após o jogo de hoje, contra a RNG, a equipe brasileira ainda tem chances de se classificar já que PSG Talon e Wildcats também seguem com o placar de 1 vitória e 2 derrotas.

Para conseguir uma classificação direta, sem depender de outros resultados, os brasileiros precisam conquistar ao menos duas vitórias nas partidas que disputarão amanhã.

Lembrando que a partir desta sexta-feira, 13 de maio, o formato das disputas muda um pouco de cenário, sendo que em cada dia teremos a decisão de um grupo em específico.

Derrota com direito a pentakill da RNG

Disputando sua terceira partida no torneio, a RED Canids Kalunga enfrentou hoje os atuais campeões do MSI. Entrando para a partida com o melhor pensamento possível, a Matilha já sabia que provavelmente sairia com uma derrota após enfrentar a RNG.

Apesar do resultado praticamente certo, os brasileiros mostraram um bom desempenho no jogo e não deixaram barato para os adversários.

Chegando para a partida de forma surpreendente, a primeira eliminação do jogo ficou para conta do atirador brasileiro, “TitaN”, que abriu o placar com seu Draven.

No entanto, mesmo com boas jogadas da Matilha, a RNG mostrou que o favoritismo não está apenas nas palavras, mas também na forma de jogar. Após 20 minutos de partida, eles conseguiram ficar com uma vantagem significativa no jogo e encaminhar o resultado.

Com direito ao primeiro Pentakill do torneio, que ficou pra conta do atirador da RNG, “Gala”, a RED perdeu sua segunda partida na competição.

Mesmo com o resultado negativo, os brasileiros ainda tem grandes chances de brigar pela classificação. A RED Canids Kalunga volta ao stage durante a madrugada para jogar os três últimos jogos da fase de grupos do MSI 2022.