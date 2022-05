MSI 2022: torneio internacional de League of Legends começa amanhã

O MSI 2022, tradicional torneio de meio de temporada de League of Legends, começará a ser disputado a partir de amanhã. A competição, realizada de forma presencial em Busan, na Coreia do Sul, conta com a participação das equipes campeãs da primeira etapa das principais ligas de League of Legends.

Neste ano, a participação brasileira na competição fica por conta da RED Canids Kalunga, que conquistou o título do primeiro split do CBLOL 2022.

A competição é composta por 3 fases, fase de grupo, hexagonal e playoffs. Durante a fase de grupos as equipes são divididas em 3 grupos e competem entre si pelas duas primeira colocações. Desta forma, somente os dois primeiros classificados de cada grupo conquistam uma vaga na fase seguinte.

Na fase hexagonal todos jogam contra todos e dos seis times classificados somente os 4 melhores colocados seguem para a disputa dos playoffs, que são 3 séries melhores de cinco partidas (Md5), sendo duas semifinais e uma grande final.

Brasileiros no MSI 2022

A RED Canids Kalunga é a representante brasileira no MSI 2022. Após o sorteio dos grupos os brasileiros se viram em uma situação complicada uma vez que estão no Grupo B junto aos atuais campeões do torneio, a Royal Never Give Up e as equipes PSG Talon e Istanbul Wildcats.

Com estreia prevista para esta terça-feira, a equipe brasileira deverá entrar no stage por volta das 10 horas da manhã para o confronto contra a PSG Talon. Confira os dias e horários dos jogos da RED Canids Kalunga no MSI 2022:

Terça-feira - 10/05

RED Canids Kalunga x PSG Talon - 10h

Quarta-feira 11/05

Istanbul Wildcats x RED Canids Kalunga - 9h

Quinta-feira 12/05

Royal Never Give Up x RED Canids Kalunga - 8h

Sexta-feira 13/05

PSG Talon x RED Canids Kalunga - 3h

RED Canids Kalunga x Royal Never Give Up - 6h

RED Canids Kalunga x Istanbul Wildcats - 7h

Todos os jogos do MSI 2022 serão transmitido ao vido pelos canais oficiais da Riot Games Brasil.