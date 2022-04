MSI 2022: equipe brasileira cai em grupo de gigantes do League of Legends

Os brasileiros da RED Canids Kalunga não terão vida fácil no MSI 2022 de League of Legends. Após o sorteio das equipes para a fase de grupos, os brasileiros caíram no Grupo B do torneio que conta com os times PSG Talon (Hong Kong), RNG (China) e Istanbul Wildcats (Turquia).

Logo após a vitória na final da primeira etapa do CBLOL 2022, os jogadores e o técnico da Matilha foram questionados, durante coletiva de imprensa, sobre suas preferências quanto aos grupos do torneio.

Diante da pergunta, o jogador da rota do meio da RED, “Grevthar”, respondeu em tom de brincadeira: “Ah, pra mim a gente cai contra a SKT e a China se der, vai ser mais divertido”, e teve seu “pedido atendido”.

Ele ainda reforçou que jogar contra os melhores deve ser a meta de todos os jogadores profissionais: “Jogar contra um cara do nível mais acima possível é uma experiência incrível pra mim. Acho que esse é o foco de todos os jogadores de League of Legends, se não for pra estar jogando contra os melhores então porque você vai ser jogador profissional?”

Grupo de gigantes

No sorteio dos grupos, a equipe brasileira se viu em um dos cenários mais complicados possíveis no torneio: eles caíram no grupo da equipe chinesa Royal Never Give Up (RNG), que é a atual campeã do torneio.

Após a definição de todas as equipes que participarão do MSI 2022, o cenário para uma possível classificação da equipe brasileira se mostra um tanto quanto desafiador.

A fórmula mais “simples” para a classificação seria ganhar os dois jogos contra a equipe turca e conquistar ao menos 1 vitória contra a RNG ou a PSG Talon, além de precisar torcer por outros resultados.

Ainda assim, a tarefa é extremamente complicada pois se classificam somente os dois primeiros colocados de cada grupo.

O MSI 2022 de League of Legends acontece entre os dias 10 e 24 de maio, em Busan, na Coreia do Sul, e conta com a participação de 11 equipes classificadas a partir das disputas dos torneios regionais. Devido aos conflitos entre Rússia e Ucrânia, a equipe russa não participará da competição.

Os jogos serão transmitidos pelos canais oficiais do torneio no YouTube e poderão ser acompanhados ao vivo pelos torcedores.