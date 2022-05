Os signos que podem ter problemas de comunicação durante o Mercúrio Retrógrado em Gêmeos

Mercúrio retrógrado em Gêmeos chegou e, além dos cuidados com a tecnologia e viagens, alguns signos do zodíaco devem colocar um foco especial na forma como se comunicam durante esta fase que durará até 3 de maio de 2022.

Saiba quem deve ficar atento à comunicação e como:

Áries

Hora de ter cuidado redobrado quando se comunica, principalmente diante de problemas ou quando os instintos impulsivos estão ainda mais fortes. Além de ter mais tato, é melhor saber ouvir também, principalmente nos relacionamentos amorosos e mais próximos. A escrita e a postura no trabalho também pode exigir uma revisão extra; não perda a cabeça com alguns atrasos ou outros problemas que atrapalham o fluxo.

Leão

Não motive desentendimentos! A comunicação com as pessoas mais próximas e de convivência diária pede atenção; não aumente dramas ou distrações que colocam assuntos mais importantes no escanteio. Pessoas do passado também podem retornar para roubar sua atenção ou buscar uma reconciliação; saiba definir aquilo que causará danos e o que pode ser uma porta positiva a ser aberta novamente.

Veja mais: Os signos mais afetados pelo Mercúrio Retrógrado em Gêmeos de 10 a 22 de maio de 2022

Sagitário

Hora de se planejar para ter tudo em dia, inclusive às palavras. Concentre-se em colocar as prioridades e responsabilidades em ordem. O esforço nesta fase é extra, por isso é importante manter os aliados e quem ama por perto para ter apoio. Pessoas do passado também podem regressar em sua vida amorosa, mas é importante saber o que é digno de consumir o seu tempo agora.

Aquário

Alguns sentimentos e desejos se tornam mais intensos agora, pois é impossível de deixar de pensar neles; a memória vai ser ativada. Não deixe a ansiedade sabotar os planos e continue colocando tudo em ordem dentro de você com calma. Não é hora de se precipitar em decisões e palavras, por isso resolva tudo com maturidade.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!