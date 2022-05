Os signos mais afetados pelo Mercúrio Retrógrado em Gêmeos de 10 a 22 de maio de 2022

De 10 até 22 de maio de 2022 Mercúrio, o planeta da comunicação e da escuta, estará retrógrado. Esta é uma fase que pede uma atenção extra para problemas de tecnologia, viagens, mensagens e assinaturas de contratos, mas alguns signos tendem a ser mais afetados e em áreas específicas.

Descubra os signos que mais sentirão esta nova energia:

Touro

As finanças estão em foco e podem ficar mais delicadas, pedindo cautela e atenção com os empreendimentos e em investimentos. Talvez seja melhor esperar para dar início a novos caminhos, pois é importante lidar com o que você tem evitado, como hábitos de consumo que não o favorecem ou comportamentos que não foram honestos com você ou com as outras pessoas. Estimule a reflexão e pense em todos os casos!

Gêmeos

Momento em que pode existir um turbilhão de pensamentos acompanhados de uma ansiedade que pede que cautela; hora de fazer uma pausa e olhar tudo com mais atenção. A introspecção agora é mais positiva, pois ajuda a acessar perspectivas mais maduras e assertivas, mas existe algo muito especial em iniciar conversas e conexões com quem importa. Antes de qualquer coisa, conecte-se com o interior e nutra a própria intuição para tomar os melhores caminhos.

Confira mais:

Virgem

Momento que facilita problemas com a forma como se apresenta ao mundo ou a carreira. É melhor não se expor tanto para evitar constrangimento e os olhares de quem talvez tente prejudicá-lo. A comunicação irá pedir cautela e é melhor também ter atenção redobrada ao assinar documentos importantes. Permita-se ir com calma e reserve um tempo para se divertir; isso ajudará a fazer a energia fluir.

Peixes

Hora de pensar bem antes de tomar as decisões, principalmente para as que envolvem o lar e a família. Aborde as situações de forma calma e não se precipite; seja honesto sobre o que sente, mas mantenha a paciência. Os problemas encontram uma solução quando existe tempo para ver as perspectivas e dividir os pesos; é impossível carregar tudo sozinho. Mantenha seus aliados e apoios por perto.

