Os signos que não precisam depender para amar

O amor e os relacionamentos são trocas muito importantes na vida. No entanto, é importante não confundir com dependência emocional, que é quando um indivíduo coloca toda a sua felicidade nas mãos do parceiro.

Confira os signos que ão precisam depender para amar:

Áries

O ariano é um dos signos do zodíaco que mais preza pela sua liberdade e está sempre lembrando os outros do quanto é importante cultivar a própria individualidade. No amor, ele não é diferente e, além de não depender, pode se sentir assustado quando alguém deposita essa responsabilidade em cima dele. Este asigno que um parceiro que tenha tanta autonomia quanto ele.

Leão

O leonino costuma ser muito conectado com o amor próprio e toma as rédeas da sua vida, inclusive quando se trata de amor. Ele prefere ser o protagonista da sua história e pode viver amores repletos de cumplicidade, mas sempre com os objetivos que só o envolvem em mente. Como luta por seu espaço, espera que o parceiro também tenha a iniciativa de se posicionar e assumir a frente quando necessário.

Sagitário

O sagitariano também é um signo que valoriza sua própria sabedoria e escolha de caminhos. Por isso, mesmo quando ama, ele irá manter seu espaço e motivações pessoais. O outro fará parte das decisões e o apoiará, mas existem responsabilidades e atitudes que apenas ele pode compreender o sentido para sua vida pessoal; são as evoluções que ele não abre mão.

Capricórnio

O relacionamento pode ser uma das bases da vida do capricorniano, mas ele também sabe da importância do seu esforço individual, pois dependeu dele a vida toda. Assim como é empenhado, este signo valoriza as motivações pessoas que fazem cada um escolher e se dedicar da sua maneira. Este signo é quem apoia e influência o outro na construção da própria trajetória.

