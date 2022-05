Acelere o metabolismo com esta bebidinha caseira: Smoothie de abacaxi com cenoura para emagrecer. (Reprodução/Pixabay - AhaaRuchi)

Se você entrou na onda fitness, buscando uma alimentação saudável em conjunto a exercícios físicos para refletir na sua saúde e autoestima, está no artigo certo!

Sucos naturais feitos da forma correta podem te ajudar a desintoxicar, desinflamar e favorecer na sua perda de peso. Não se esqueça que visitar regulares a profissionais da saúde são importantíssimas! Cada caso pode ter uma recomendação diferente.

Para te auxiliar neste processo, trouxemos uma receita de suco natural saudável, baseado no portal Nueva Mujer. Essa receita é de smoothie de abacaxi com cenoura, perfeita para te ajudar a queimar gordura e te dar energia!

Prepare caneta, papel e os ingredientes necessários. Abaixo você confere como fazer essa bebidinha caseira fitness.

Vamos à receita?

Smoothie de abacaxi com cenoura

Este sabor picante é o melhor shake de desintoxicação. Cada ingrediente tem um propósito, livrando seu corpo de toxinas. A bromelaína, um extrato de proteína encontrado em caules e suco de abacaxi, ajuda na digestão de proteínas. As maçãs são ricas em fibras insolúveis e pectina, que absorve as toxinas e as varre pelo intestino. Gengibre e açafrão são duas especiarias que ajudam a digerir e aliviar uma dor de estômago.

Ingredientes

1 xícara de cenoura picada;

1/2 xícara de abacaxi;

1 maçã picada;

1/2 polegada gengibre descascado;

1/2 colher de chá de açafrão;

1 xícara de água;

1 xícara de gelo.

Modo de preparo

Laves bem todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Você pode inserir cubos de gelo.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.