Qual o melhor adoçante que existe?

Açúcar ou adoçante? Essa é uma das maiores dúvidas que existem na área da saúde/alimentos, principalmente para aquelas pessoas que desejam emagrecer ou possuem restrições alimentares. Porém, essa dúvida vai ainda mais longe, pois, caso você escolha qualquer uma das duas opções, ainda existe uma variedade de subprodutos dentro das possibilidades que deixam a questão ainda mais complexa.

De acordo com a nutricionista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Nairana Borim, os melhores açúcares são o orgânico e o mascavo, pois ambos não passam pelo processo de refinamento, mantendo assim as vitaminas e os sais minerais. O orgânico ainda pode ser mais vantajoso, pois é produzido sem aditivos químicos.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse: Você tem diabetes? Veja 3 adoçantes que podem substituir o açúcar

Para aquelas pessoas que, por questões de saúde ou dieta precisam perder peso ou controlá-lo, mas não gostam de utilizar adoçantes, ainda existe a opção do açúcar light, que mistura açúcar refinado e adoçante. Contudo, esse tipo de produto deve ser evitado por pessoas com diabetes, pois possuem sacarose na composição.

Segundo o site do hospital, em 2008, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu reduzir a quantidade máxima da sacarina e do ciclamato (adoçantes artificiais) em bebidas e alimentos, pois estudos mostraram o impacto negativo desses açúcares artificiais para a saúde humana.

O hospital informa que os adoçantes mais indicados atualmente são os à base de esteviosídeo e de sucralose, pois são extraídos de vegetais e frutas, portanto, naturais e sem contraindicações.

· · ·

Aviso

Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

· · ·

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.