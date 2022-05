Os signos que não assumem, mas estão sempre motivando ciúmes

Alguns signos do zodíaco possuem uma facilidade especial para se aproximar das pessoas e, por mais que não sejam culpados e neguem, acabam sempre motivando o ciúme dos parceiros.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano é uma das maiores expressões quando o assunto é comunicação e a arte de socializar. É natural que eles se aproximem mais das pessoas e mantenham contato, mas às vezes podem exagerar um pouco e acabam deixando o parceiro de lado em busca de novos assuntos em novos lugares. É claro que essa atitude motiva bastante o ciúme de quem ama, principalmente quando ela é tomada em momentos que as coisas já não vão bem. As pessoas de Gêmeos precisam lidar de forma mais equilibrada com o deslumbre repentino que alimentam ao conhecer novas pessoas.

Libra

O libriano também é um signo que curte viver em grupos e ter destaque nas conversas. O outro sempre é uma nova experiência e ele não se fecha, mesmo se percebe que as intenções não são somente amistosas. Esse comportamento contribui para que ciúme seja motivado dentro do relacionamento, principalmente se a pessoa de Libra insiste em não levar em conta o que o outro sente. É preciso ser menos ingênuo e decifrar a companhia das outras pessoas estabelecendo certos limites.

Escorpião

O escorpiano gosta de se destacar, pois sua personalidade misteriosa também tem muito a mostrar ao mundo e ele sabe disso. Sua sedução é nata e não é difícil que eles acumulem pessoas que se aproximam com interesses românticos. Por mais que sejam astutos, eles gostam de sentir que são desejados e nem sempre assumem o que irá despertar o ciúme de qualquer parceiro. É bem possível que os conflitos comecem e a pessoa de Escorpião só compreenda o que o outro sente ao provar o mesmo veneno.

Sagitário

O sagitariano é o carisma que está sempre em busca de novas experiências e gosta de ser livre para testar as mais diversas conexões e seus níveis. De mente aberta, este signo não quer se sentir atado e pode criar vínculos que saem do comum; infelizmente, nem todo mundo pensa da mesma forma e eles facilmente motivam o ciúme no parceiro. É bem possível que este signo coloque seu espaço e individualidade na mesa quando seja confrontado sobre conexões que incomodam.

