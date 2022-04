Os signos que caem nas próprias armadilhas no amor

Alguns signos do zodíaco podem criar algumas armadilhas quando o assunto é conquista e amor. No entanto, é bem fácil que eles acabem caindo nelas também.

Confira quais são:

Touro

O taurino pode parecer muito pé no chão e consciente, mas as coisas podem sair um pouco de controle quando o assunto é amor. Este signo quer viver a satisfação extrema, mentalmente, emocionalmente e fisicamente, o que o faz a criar altas expectativas. Ele tempo potencial para realizar o que deseja, mas pode idealizar em excesso e fechar os olhos para a realidade. Ao se desesperar, tende a manipular as situações e isso aumenta os problemas.

Câncer

O canceriano é muito profundo quando o assunto são os sentimentos, principalmente o amor. No entanto, apesar da postura defensiva e intuição, este signo pode passar a sonhar acordado e querer realizar tudo rápido de mais. Ao não ter logo de cara os resultados e respostas que busca, se torna um pouco chantagista e tende a buscar discussões sobre o relacionamento para forçar um movimento que o agrade, algo que acaba assustando as pessoas.

Confira mais: Os signos que não consideram nenhuma conquista impossível no amor

Leão

O leonino tem um grande coração e reserva um espaço importante para o amor romântico em sua vida. No entanto, existem algumas conquistas muito bem definidas em sua mente e ele buscará realizá-las a todo custo, fazendo até alguns “testes” para ver se o outro pode alcançar essa expectativa. Quem é esperto e foge de drama, pode desanimar com estas atitudes mais controladoras; o efeito totalmente contrário do que ele espera.

Libra

O libriano acredita que toda pessoa tem alguém especial que é indicado para compartilhar a vida. Por isso, ele se entusiasma muito quando vive amores marcantes, podendo ir ao extremo por achar que encontrou a “alma gêmea”. Infelizmente isso faz com que ele passe por alto algumas questões importantes da vida real, para cumprir apenas as idealizações que construiu mentalmente e sentimentalmente. Quando volta a ter consciência do que realmente acontece neste relacionamento, pode se decepcionar.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!