Os signos que passam por mudanças poderosas até 20 de maio de 2022

O Sol já entrou em Touro e deve ficar neste signo até 20 de maio de 2022! Esta é uma fase de cuidar do bolso e buscar o prazer com prudência, mas também marca uma trajetória importante para quem precisa se conectar melhor com as próprias necessidades-

Para alguns signos do zodíaco, este será um momento marcante e que rendará muitas mudanças, que podem ser poderosas internamente ou externamente.

Confira os signos que passam por essas transformações durante esta fase:

Gêmeos

Existe um despertar importante no seu mundo espiritual e intuição. É possível estar mais conectado com os sonhos, sinais do universo e consciência. Lembre-se de manter a mente aberta para poder acessar esta clareza e encontrar alguns caminhos. Se ficar deseja corajoso também para ficar de frente para as percepções que queria evitar e confronte, se apoiando emocionalmente e mentalmente. Ao libertar-se de algumas prisões ou passado, é possível seguir em frente e dar saltos para um melhor futuro.

Câncer

Esta é uma fase muito importante para compreender suas conexões com as outras pessoas e realizar as mudanças que o colocam em vínculos mais saudáveis e sinceros. Para alguns, chegou o momento também de se presentear com novas oportunidades na vida social. Liberte-se das conveniências e influencias que são mantidas apenas por questões materiais ou superficiais. É preciso ser mais leal com os próprios valores.

Libra

Esta é uma fase de libertação que promove o crescimento. Não é possível guardar tudo em sua vida e esperar sempre uma mudança cair do céu. A energia o lembrará de que é importante ser realista com as suas necessidades para alcançar os objetivos. Os relacionamentos com as outras pessoas também estão em alta e terão impacto. É possível que muita gente seja atraída.

