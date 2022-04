Os signos que desbloqueiam a vida até 20 de maio de 2022

O Sol entrou em Touro e todos os signos irão conviver com esta energia poderosa até 20 de maio de 2022. Esta fase será importante para quem precisa enxergar algumas realidades e descobrir mais sobre si mesmo, o que ajudará a desbloquear algumas questões que contribuem para a estagnação e insatisfação.

Confira mais sobre os signos que devem seguir em frente neste período:

Sagitário

A sensação de coragem para ir em busca de novidades irá crescer bastante para o sagitariano. Esta é energia certa para mirar em novas metas ou tirar finalmente alguns objetivos do papel. Existe uma tendência a querer o que é mais divertido, mas o trabalho interno também exige que as mangas sejam arregaçadas e as mãos se “sujem” com questões que devem ser finalizadas; valerá a pena. Depois disso, as habilidades e conhecimentos somados serão ainda maiores, mas é importante não se esquecer que todo este potencial já está em seu interior. O foco do futuro pode mudar!

Aquário

Este é um momento de conexão com as raízes que irá até o mais profundo para alguns aquarianos. Esta busca interna e nostalgia pode deixá-lo menos entusiasmado com a vida no mundo exterior e é preciso manter o equilíbrio, se respeitando, mas também acessando as novas vivencias que chegam. Lembre-se que estabelecer alguns limites e encontrar seu verdadeiro ponto seguro são tarefas que não podem ser adiadas para sempre. Esta é uma fase de tornar realidade quem sonha ser.

Escorpião

Muitos bloqueios são logo removidos da mente e isso ajudará a comunicar. A expressão é muito importante para o escorpiano, que deve saber se concentrar para nutrir isso e deixar de carregar sozinho fardos que não correspondem. Evite apenas o caminho do controle e manipulação com as palavras, pois é preciso usá-las positivamente. Ao acreditar nas suas verdades e permitir que suas habilidades tragam o bem, sonhos são realizados e os resultados do reconhecimento são colhidos.

