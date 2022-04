Babá de 56 anos faz sucesso na internet com brinquedos sexuais

Uma babá conhecida como Edwina está fazendo sucesso na internet de uma forma, muitas vezes vista, como peculiar. A senhora de 56 anos produz vídeos explicativos para o seu site e para a plataforma do Youtube onde ela testa e avalia brinquedos sexuais.

O novo ramo de Edwina começou há dois anos, dentro da sua casa em Indiana (EUA). Em uma entrevista ao sitebritânico Daily Star a babá conta que, ao descobrirem a sua idade, muitos internautas no começo tiveram preconceito por ser uma mulher mais velha falando sobre sexo, porém ela persistiu para se estabelecer nessa nova área.

“Algumas pessoas pensam que, por para eu ser uma testadora de brinquedos sexuais, eu sou viciada em sexo”. Ela conta que seu objeto principal é compartilhar informações que contribuam com o bem-estar através do prazer.

Edwina leva a avaliação muito a sério, dizendo os prós e contras, analisa todas as funções e possibilidades que o produto tem a oferecer. “Eu não deito na cama apenas cercada de vibradores e lubrificantes. Eu trabalho a masturbação, também conhecida como teste de brinquedos, de acordo com os meus afazeres”, explica.

A especialista posta as reviews no Youtube com o intuito de promover a discussão sobre os brinquedos sexuais, quebrando o tabu e o constrangimento que ainda existe ao falar sobre o tema. Ela diz que as pessoas precisam saber que não existe vergonha em utilizar brinquedos sexuais.

“Antes de tudo, a masturbação não é apenas boa para o momento, mas também benéfica para a saúde, aliviando o estresse, estimulando o sistema imunológico e diminuindo o risco de câncer de próstata, disfunção erétil, pré-eclâmpsia, doenças cardíacas e pressão alta”, finaliza.

