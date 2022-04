KaBuM! e paiN Gaming fazem a final da chave superior do CBLOL 2022

Chegou a hora de conhecer o primeiro finalista do CBLOL 2022. Jogando para conquistar uma vaga na grande final, KaBuM e paiN Gaming se enfrentaram em uma série Melhor de Cinco partidas e mostraram a força das duas equipes.

Se por um lado os ninjas entraram na partida com uma campanha primorosa, a paiN chegou na Md5 depois de uma campanha de recuperação, com direito a classificação no Top 4 graças a combinação de resultados.

A primeira partida deste domingo começou com tudo. Mostrando uma postura agressiva e conseguindo conquistar uma boa visão na selva da KaBuM, a paiN pressionou as rotas e garantiu uma boa vantagem no começo de jogo deixando a partida a seu favor.

Conquistando cedo os principais objetivos do mapa, eles conseguiram caminhar para uma vitória que tinha tudo para ser tranquila, mas algumas jogadas individuais da paiN acabaram assustando a torcida.

No entanto, desta vez, os erros da equipe não foram suficientes para dar grandes chances da KaBuM virar o jogo.

Com destaque para a atuação de Cariok, a paiN abriu o placar do dia e saiu na frente na briga pela vaga na grande final.

A KaBuM precisa correr atrás do prejuízo

A segunda partida do dia pode garantir uma boa vantagem na série para a paiN que, se ganhar, fica dependendo de somente mais um jogo para se garantir na grande final da primeira etapa do CBLOL 2022.

A exemplo da primeira partida, o jogo começou com o caçador da paiN fazendo a diferença e garantindo a vantagem para sua equipe na rota do topo.

Apesar de pequenas vantagens conquistadas pela paiN, os ninjas conseguiram responder e não deixaram o jogo ser tranquilo para os adversários.

Cada um dos objetivos conquistados pelas duas equipes foram na base da luta, e foi em uma briga pela Alma do Dragão que a paiN conseguiu encaixar sua composição e eliminar todos os jogadores da KaBuM, ficando com o caminho livre para fechar a segunda partida e abrir um 2 a 0 no placar.

Jogando pela classificação

O terceiro jogo do dia pode ser o último jogo da série e definir o primeiro classificado para a grande final do CBLOL 2022. Em uma partida acelerada e intensa, as duas equipes mostraram um jeito diferente de jogar.

Apesar de um início de jogo equilibrado, a paiN não se intimidou pela diferença de postura da KaBuM e seguiu focada em fechar a série na terceira partida do dia.

E foi com um desempenho convincente que a paiN fechou o 3 a 0 e se consagrou como a primeira equipe classificada para a grande final da primeira etapa do CBLOL 2022.

No entanto, a KaBuM ainda tem chances de chegar à grande final, mas para isso precisa passar pela final da chave inferior que terá sua definição na próxima semana.