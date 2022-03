Os signos que podem se apaixonar em meio a diferenças intensas

A paixão e amor podem ser muito diferentes para todas as pessoas, mas opostos também podem acabar se conectando de forma intensa. Alguns signos são mais propensos a se atraírem e chegam a viver conexões ainda que marcadas por pensamentos ou comportamentos opostos.

Confira quais são:

Áries e Peixes

O ariano pode ser movido a uma paixão intensa que conquista o coração sensível e em busca de profundidade do pisciano. Infelizmente, eles continuam sendo muito diferentes quando o assunto são as prioridades no relacionamento, pois Áries representa o constante movimento e Peixes o trabalho no inconsciente e sonhos.

Câncer e Gêmeos

A conexão entre esses dois é alimentada de forma poderosa; o canceriano gosta de quem se expressa e é um bom ouvinte, enquanto o geminiano quer compartilhar e se comunicar. No entanto, a paixão pode terminar abalada pela diferença de sensibilidade e proteção. Gêmeos é presentado pela liberdade e expansão das conexões. Câncer busca a criação de grupos de confiança compatíveis e companhia constante.

Escorpião e Touro

Existe uma conexão de emoções conscientes e subconscientes que intensificam a paixão destes signos; ambos estão muito presentes em questão de sentimento. No entanto, suas personalidades fortes podem não dar o braço a torcer diante das diferenças, colocando o orgulho na frente da sinceridade e não compreendendo a individualidade.

Virgem e Sagitário

Diferente do que muitos pensam, ambos são signos em busca de grandes experiências amorosas, podendo se abrir as circunstancias. No entanto, o romance pode ficar difícil quando se trata de dos verdadeiros objetivos; Virgem é representado pelo planos e metas, já Sagitário é o momento, as viagens e liberdade. As prioridades de cada um ajudam a definir o futuro do relacionamento.

