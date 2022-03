Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 8 a 13 de março de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 8 a 13 de março de 2021:

Áries

Muitas notícias podem chegar e você deve seguir em frente. Quando as dúvidas tomam conta, é preciso refletir sobre o que realmente vale a pena. Não deixe a ansiedade tomar conta.

Touro

É importante ser independente e saber que para estar bem, sua estabilidade deve ser cuidada. Verdades começaram a aparecer e ajudam a ter um caminho mais honesto. Promessas surgirão.

Gêmeos

Existem finalizações acontecendo para que algo melhor se desenvolva. Mudanças. É hora de saber o que fica e o que vai. Busque evoluções e expanda a mente.

Câncer

Casais superam juntos situações difíceis. É melhor decidir com sabedoria. Prefira ser discreto e mantenha a cautela com as palavras.

Leão

Mudanças importantes podem acontecer. A estabilidade chegará para alguns casais com a comunicação e honestidade. Aproveite os momentos.

Virgem

Tome as decisões com calma e consciência; você pode resolver muitas coisas, mas é preciso buscar boas influencias. Finalizações de ciclos.

Libra

Pessoas podem entrar em contato; saiba aquilo que contribui para seu relacionamento ou não. Descobertas que podem ser complicadas. É hora de buscar a clareza e apoio para compreender o que deve vir à luz.

Escorpião

Você pode ter preocupações, mas não deve se afastar dos momentos de felicidade. Se reúna com quem ama e confronte os problemas para resolvê-lo.

Sagitário

Não se sinta preso e confronte se for preciso com confiança. Compreenda também mais as pessoas para ter um vínculo mais forte. Controle as emoções ruins e dialogue.

Capricórnio

Momento para fazer reflexões importantes e nutrir o amor com gestos de gratidão. Os assuntos agora são mais profundos e esclarecedores; não tema.

Aquário

Encontros e momentos de celebrações. Lembre-se que tudo pode mudar para melhor se as duas pessoas desejam isso. É possível usar o diálogo e passar a ouvir mais.

Peixes

É importante olhar para quem você é e sente na sua intimidade, não apenas quando está ao lado do outro. Questões podem melhorar com autoconhecimento, diálogo e cura. É preciso ter reciprocidade.

