Os signos com maior poder de atração agora

Alguns signos possuem um maior de atração nas primeiras semanas de marco de 2022 e devem aproveitar isso a seu favor.

Confira quais são:

Escorpião

A atração tende a aumentar e o ajuda em vendas, mas também em romances e fertilidade. Seja responsável e ouça a intuição. Perceba que a vida muda, assim como os planos e interesses, portanto não permaneça refém do passado ou entregue a decisões apressadas. Respeite seu tempo e mantenha a calma para equilibrar emocionalmente.

Sagitário

Existe um maior poder de atração agindo e isso pode render um novo romance, mas desta vez as coisas são mais sérias. É preciso fortalecer o emocional e buscar algumas explicações para questões importantes. Não s feche para novos interesses e ideias; é possível harmonizar e aproveitar os momentos com fluidez. Apenas tenha cuidado c om interesses românticos que se manifestam no trabalho ou se alguém parece hipócrita.

Confira mais: Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 8 a 13 de março de 2022

Aquário

O poder de atrair o que pensa aumenta; por isso, mantenha-se positivo. É possível que aquilo que não é para você se afaste para purificar a energia. Tente ter mais contato com a natureza. Lembre-se que as palavras são importantes e devem ser usadas para o bem, mas você também deve ser inteligente para compreender quando elas são usadas com intenções ruins. Apoie e ouça mais.

Capricórnio

Tudo fica mais intenso e o seu poder de atração também; evite apenas cair em obsessões e excessos de preocupações que se tornam neuroses. Alguns impulsos devem ser evitados. Busque a reconciliação e o crescimento se afastando principalmente do ciúme. É hora de construir realidades mais harmoniosas ao seu redor e ser cuidadoso. A sabedoria é tirar conclusões baseadas na verdade.

Peixes

Você terá um forte poder de atração, mas precisa também trabalhar os objetivos e esclarecimentos para não se perder. Não permita que o ego sabote e tenha conversas no qual ambas pessoas são iguais. A confiança é boa quando não intimida e consegue aprofundar laços. Lembre-se que sair e dar chance para encontrar gente interessante em bons lugares, será valioso.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!