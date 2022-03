Com que frequência devo trocar meus travesseiros?

O sono é a hora de você recuperar suas energias após um longo dia de tarefas diárias. É nesse momento que o coro relaxa, reinicia e se prepara para mais um dia de tarefas.

Para que à noite seja saudável, é necessário manter uma boa higiene do sono, ou seja, uma rotina com os horários corretos de dormir e acordar, ficar longe do celular um tempo antes de dormir e manter o espaço onde você descansa limpo e arrumado, com colchões e travesseiros de qualidade.

Por isso, além de ser necessário trocar a roupa de cama com uma certa frequência, o travesseiro também deve ser substituído após um certo tempo de uso. Desta maneira, além de dormir melhor, você também pode evitar dores indesejadas no pescoço, acnes no rosto e reações alérgicas.

Quando é necessário fazer a troca?

Bom, esse número não é exato, mas você vai identificar quando a troca deve ser feita. Provavelmente esse dia vai chegar quando você passar a sentir dores nas costas ou no pescoço ao se deitar ou quando você simplesmente não conseguir encontrar uma posição correta para dormir.

Em alguns casos, você vai sentir que a parte de dentro do travesseiro estão endurecendo e começou a ficar desconfortável. Outro fator importante é a coloração do item, que pode ficar amarelas, mesmo com você lavando.

Além de todos esses detalhes, de acordo com o site Meganotícias (em espanhol), especialistas indicam a troca dos travesseiros a cada dois anos, assim você vai garantir um conforto e uma ótima noite de sono, além de evitar alergias pelo acúmulo de sujeiras e bactérias.

