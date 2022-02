NASA revela que explosão no espaço provocou ‘fenômeno’ descontrolado em altíssima velocidade

Um fenômeno impressionante foi detectado pela Agência Espacial Americana (NASA) recentemente. Os detalhes foram compartilhados nesta semana no Instagram.

Como informado pela NASA, a onda de choque da explosão de supernova, que criou o remanescente G306, está correndo pelo espaço em altíssima velocidade.

Se estima, em impressionantes 2,4 milhões de quilômetros por hora, o que é algo inimaginável para os padrões aqui na Terra.

Os dados do Observatório Chandra da NASA revelam ferro, néon, silício e enxofre, todos em temperaturas superiores a 28 milhões C.

Como revelado, um lembrete não apenas das energias envolvidas, mas do papel que as supernovas desempenham na semeadura de galáxias com elementos pesados produzidos nos corações de estrelas massivas. Confira:

Colisão de duas galáxias provoca ‘caos’ no espaço; registro espetacular foi captado pela NASA

A colisão de duas grandes galáxias provocou ‘caos’ no espaço. E o registro espetacular do momento foi captado pela NASA (agência americana) e divulgado nesta semana no Instagram.

Como detalhado pela NASA, na rede social, as interações galácticas podem desencadear ondas de formação de estrelas, e esta imagem da NGC 4490 ilustra exatamente isso.

Esta galáxia espiral colidiu com uma galáxia menor no canto superior direito (não visto nesta imagem).

Os cientistas acreditam que essas duas galáxias já tiveram seu encontro mais próximo e agora estão seguindo caminhos separados.

Dados de raios-X do Observatório Chandra (roxo) foram combinados com uma imagem óptica do Telescópio Hubble (vermelho, verde e azul).

Ainda de acordo com as informações, com isso, foi possível criar a impressionante imagem da NGC 4490. Confira registro:

Texto com informações da NASA