Quer viajar ao espaço? Então este é o valor que você deverá pagar

Você já parou para pensar na possibilidade de viajar ao espaço? Embora muitos pensem que talvez esta seja uma coisa somente para astronautas, a verdade é que esta ideia tem mudado.

Segundo explica o portal FayerWayer, a Virgin Galactic, empresa de Sir Richard Branson, começou a vender passagens para sua próxima viagem comercial e os preços chamaram a atenção.

Ontem (16), a empresa sediada na Califórnia abriu a nova rodada de vendas de passagens para a viagem à orla do espaço. Contudo, a aventura turística suborbital pode ter um valor um tanto quanto “elevado”.

Quanto vale esta viagem de turismo espacial? Cerca de US $450 mil dólares.

E, embora a Virgin Galactic não dê uma data específica para seu primeiro voo comercial para a borda do espaço, o planejamento é de que mil clientes estejam a bordo de seu avião ainda este ano.

Alguns já garantiram a sua passagem

Mesmo o valor do bilhete sendo consideravelmente alto, de acordo com dados do compartilhados pelo Digital Trends, cerca de 600 pessoas aproveitaram uma oferta antecipada de US $250 mil para serem incluídas na primeira fila, em uma fase anterior de vendas que terminou em 2014.

Em julho de 2021, testando o hardware antes do lançamento comercial, o fundador da Virgin Galactic, Sir Branson, fez uma viagem espacial suborbital a bordo do avião espacial VSS Unity .

“Na Virgin Galactic, acreditamos que o espaço é transformador. Planejamos ter nossos primeiros 1.000 clientes a bordo até o início do serviço comercial ainda este ano, fornecendo uma base incrivelmente forte à medida que iniciamos as operações regulares e expandimos nossa frota” - Richard Branson

Detalhes sobre a viagem de turismo espacial

A experiência inclui ser lançado de um avião de transporte a 50 mil pés, uma curta viagem de foguete até a linha Kármán (um ponto 62 milhas acima da Terra geralmente considerado onde o espaço começa), vistas deslumbrantes do nosso planeta, vários minutos de ausência de peso dentro da cabine e um deslizamento suave de volta à base.

Para garantir uma experiência completa, os passageiros participarão de vários dias de atividades de preparação para voos espaciais antes de se acomodarem em seus assentos para a experiência de 90 minutos.