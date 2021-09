Jogos de outubro para membros PlayStation Plus: Hell Let Loose, PGA Tour 2K21 e Mortal Kombat X

Foram revelados recentemente pela Sony os jogos gratuitos do mês de outubro para membros PS Plus (PlayStation Plus).

Conforme detalhado, pelo blog oficial, são os títulos: Hell Let Loose, PGA Tour 2K21 e Mortal Kombat X.

“O jogo de tiro para vários jogadores, Hell Let Loose, para PS5, o jogo de golfe, PGA Tour 2K21 (PS4 e PS5), e o jogo de luta individual, Mortal Kombat X (PS4 e PS5)”, detalhou.

Todos os três games especiais estarão disponíveis a partir da próxima terça-feira, dia 5 de outubro.

Ainda de acordo com as informações, a promoção por tempo limitado termina no dia 1º de Novembro. Confira:

Com informações da Sony

