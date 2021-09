Os signos que precisam ter equilíbrio durante a entrada do Sol em Libra

Nesta quarta-feira, 22 de setembro de 2021, o Sol entra em Libra, um dos signos mais justos e equilibrados do zodíaco, onde permanecerá até 21 de outubro.

Confira aqueles que precisam aproveitar esta fase para trabalhar o equilíbrio em suas vidas.

Touro

Momento em que as responsabilidades irão pesar mais do que a diversão. Se você se sentia disperso, isso começará a mudar e mudanças concretas precisarão ser feitas na rotina, principalmente em tudo o que envolve trabalho. É hora de buscar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal para poder cuidar melhor de si, avançando em caminhos evolutivos.

Leão

Reflexões profundas sobre a maneira que você se comporta e se mostra ao mundo chegam. É possível que você mantenha sua vontade de socializar e não fique tão introspectivo, mas a comunicação pode sofrer alguns problemas; por isso, tenha atenção com as palavras e busque abrir portas importantes com seus diálogos. É hora de ter atenção com alguns padrões na sua vida e buscar o equilíbrio para se comprometer a ouvir mais e saber o que é melhor.

Confira mais:

Virgem

Momento de necessidade de equilíbrio principalmente em tudo o que envolve a vida financeira e autocuidado verdadeiro. É o momento de encontrar formas mais profundas de nutrir a si mesmo, levando em conta também a importância de ajudar as outras pessoas. Evite competições e entre em círculos de relacionamentos mais saudáveis, tanto na vida pessoal como profissional.