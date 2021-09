Os signos que passam por transformações com a entrada do Sol em Libra

A entrada do Sol em Libra neste 22 de setembro de 2021 marca um momento de transformações para alguns signos do zodíaco, que reservam muitas reflexões e até mesmo uma sensibilidade extra.

Confira quais são:

Escorpião

O escorpiano passa por uma fase de processamento de aprendizagens para iniciar mudanças que o permitirão avançar positivamente. Lembre-se que o trabalho em equipe pode aumentar ainda mais os resultados e trará uma importante sensação de reconhecimento com os esforços. As transformações começam a se manifestar! Recarregue suas baterias para aproveitar todas as energias espirituais que chegam!

Sagitário

Este é um momento de conexões importantes com as outras pessoas e amizades, que pode render transformações positivas na forma como você e vive suas parcerias. É possível que alguns dramas sejam evitados se você tiver atenção na comunicação e buscar a paz a partir do otimismo. Lembre-se que a harmonia é um caminho que também ajuda a alcançar objetivos de forma sólida. Tenha atenção e foco no presente.

Confira mais:

Peixes

Você embarca em uma jornada de sonhos e introspecção para se conhecer melhor, principalmente em suas parcerias. A sintonia com as outras pessoas tende a ser reveladora e resoluções podem ajudar a promover trocas ou mudanças. Diálogos considerados e construtivos ajudarão a equilibrar novamente algumas energias, cortando laços ou mágoas que já não contribuem positivamente.

Quer saber o que o Sol em Libra reserva para cada signo do zodíaco?

Até 21 de outubro o Sol em Libra trará transformações para todos os signos! Confira como aproveitar esta fase da melhor forma acessando nossa parceira Nova Mulher clicando aqui.