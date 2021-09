Suco natural caseiro seca barriga que você pode preparar em poucos minutos

Buscando uma receitinha caseira que te ajude a secar a barriga de maneira saudável? Se a resposta é sim, garanta papel e caneta para anotar uma dica de suco natural que pode ser preparada em poucos minutos.

Contando com apenas 5 ingredientes, a dica do dia é uma sugestão compartilhada pelo portal Tua Saúde.

⚠️⚠️⚠️ IMPORTANTE ⚠️⚠️⚠️

Lembre-se sempre que embora as receitas sejam positivas, elas NÃO devem ser aplicadas como tratamento ou substituir o acompanhamento médico frequente, combinado?

Suco seca barriga

Ingredientes:

1 maçã vermelha (sem casca);

Suco de ½ limão;

150 ml de água de coco;

1 folha de couve;

⅓ de pepino (sem casca).

Modo de preparo do suco:

Para começar, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata;

Se quiser, adicione gelo;

Por fim, coe e consuma imediatamente.

#FicaADIca: Consuma preferencialmente sem açúcar.

