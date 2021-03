4 penteados com rabo de cavalo maravilhosos se você tem o cabelo cacheado

Embora o rabo de cavalo seja um penteado fácil de se fazer, ele não necessariamente precisa ser algo simples e tradicional, não é mesmo?

Diferente do que talvez algumas pessoas pensem, é possível sim dar um “plus” no seu penteado com rabo de cavalo e deixá-lo bastante estiloso para contribuir com a make e o look.

E para fecharmos a semana bem, a dica de hoje é da youtuber Tuany Weiny, com 4 sugestões bem legais de penteados deste tipo que podem ser feitos por pessoas que têm o cabelo cacheado.

abo

Leia também:

Quer conferir um tutorial curtinho e aprender como dar um up no seu cabelo? Assista abaixo ao vídeo.